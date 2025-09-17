POM ($POM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00557341$ 0.00557341 $ 0.00557341 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -1.51% Perubahan Harga (7D) -1.51%

POM ($POM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $POM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $POM sepanjang masa ialah $ 0.00557341, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $POM telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -1.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

POM ($POM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 185.73K$ 185.73K $ 185.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 185.73K$ 185.73K $ 185.73K Bekalan Peredaran 788.30M 788.30M 788.30M Jumlah Bekalan 788,297,101.1377414 788,297,101.1377414 788,297,101.1377414

Had Pasaran semasa POM ialah $ 185.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $POM ialah 788.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 788297101.1377414. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 185.73K.