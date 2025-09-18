Ponchiqs (PONCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.636356$ 0.636356 $ 0.636356 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.57% Perubahan Harga (7D) +1.57%

Ponchiqs (PONCH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PONCH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PONCH sepanjang masa ialah $ 0.636356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PONCH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ponchiqs (PONCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K Bekalan Peredaran 17.43M 17.43M 17.43M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Ponchiqs ialah $ 1.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PONCH ialah 17.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.21K.