Ponchiqs Logo

Ponchiqs Harga (PONCH)

Tidak tersenarai

1 PONCH ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Ponchiqs (PONCH) Carta Harga Langsung
Ponchiqs (PONCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.636356
$ 0.636356$ 0.636356

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.57%

+1.57%

Ponchiqs (PONCH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PONCH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PONCH sepanjang masa ialah $ 0.636356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PONCH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ponchiqs (PONCH) Maklumat Pasaran

$ 1.19K
$ 1.19K$ 1.19K

--
----

$ 27.21K
$ 27.21K$ 27.21K

17.43M
17.43M 17.43M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Ponchiqs ialah $ 1.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PONCH ialah 17.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.21K.

Ponchiqs (PONCH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ponchiqs kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ponchiqs kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ponchiqs kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ponchiqs kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-16.79%
60 Hari$ 0+36.26%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Ponchiqs (PONCH)

Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Ponchiqs (PONCH) Sumber

Laman Web Rasmi

Ponchiqs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ponchiqs (PONCH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ponchiqs (PONCH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ponchiqs.

Semak Ponchiqs ramalan harga sekarang!

PONCH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ponchiqs (PONCH)

Memahami tokenomik Ponchiqs (PONCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PONCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ponchiqs (PONCH)

Berapakah nilai Ponchiqs (PONCH) hari ini?
Harga langsung PONCH dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PONCH ke USD?
Harga semasa PONCH ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ponchiqs?
Had pasaran untuk PONCH ialah $ 1.19K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PONCH?
Bekalan edaran PONCH ialah 17.43M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PONCH?
PONCH mencapai harga ATH sebanyak 0.636356 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PONCH?
PONCH melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PONCH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PONCHialah -- USD.
Adakah PONCH akan naik lebih tinggi tahun ini?
PONCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PONCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.