Poncho (PONCHO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04351563 $ 0.04351563 $ 0.04351563 24J Rendah $ 0.04584501 $ 0.04584501 $ 0.04584501 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04351563$ 0.04351563 $ 0.04351563 24J Tinggi $ 0.04584501$ 0.04584501 $ 0.04584501 Sepanjang Masa $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Harga Terendah $ 0.02981393$ 0.02981393 $ 0.02981393 Perubahan Harga (1J) +1.64% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) +0.80% Perubahan Harga (7D) +0.80%

Poncho (PONCHO) harga masa nyata ialah $0.04432527. Sepanjang 24 jam yang lalu, PONCHO didagangkan antara $ 0.04351563 rendah dan $ 0.04584501 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PONCHO sepanjang masa ialah $ 1.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02981393.

Dari segi prestasi jangka pendek, PONCHO telah berubah sebanyak +1.64% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan +0.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poncho (PONCHO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 436.76K$ 436.76K $ 436.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 436.76K$ 436.76K $ 436.76K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Poncho ialah $ 436.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PONCHO ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 436.76K.