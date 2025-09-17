PONK (PONK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00364585$ 0.00364585 $ 0.00364585 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +1.24% Perubahan Harga (7D) +6.15% Perubahan Harga (7D) +6.15%

PONK (PONK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PONK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PONK sepanjang masa ialah $ 0.00364585, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PONK telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.24% dalam 24 jam dan +6.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PONK (PONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.87K$ 34.87K $ 34.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.87K$ 34.87K $ 34.87K Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,749,137.577598 999,749,137.577598 999,749,137.577598

Had Pasaran semasa PONK ialah $ 34.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PONK ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999749137.577598. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.87K.