Tokenomik PONK (PONK)

Lihat cerapan utama tentang PONK (PONK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
PONK (PONK) Maklumat

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK.

Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty.

Balltze = BONK Pochita = PONK

Laman Web Rasmi:
https://therealponk.com/

PONK (PONK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PONK (PONK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 36.25K
$ 36.25K$ 36.25K
Jumlah Bekalan:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
Bekalan Edaran:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 36.25K
$ 36.25K$ 36.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00364585
$ 0.00364585$ 0.00364585
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik PONK (PONK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PONK (PONK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PONK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PONK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PONK, terokai PONK harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.