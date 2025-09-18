Pontoon (TOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) +0.53% Perubahan Harga (7D) +1.06% Perubahan Harga (7D) +1.06%

Pontoon (TOON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TOON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TOON sepanjang masa ialah $ 1.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TOON telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan +1.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pontoon (TOON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 444.38$ 444.38 $ 444.38 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K Bekalan Peredaran 23.51M 23.51M 23.51M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Pontoon ialah $ 444.38, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOON ialah 23.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.89K.