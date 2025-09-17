Lagi Mengenai PONZI

Ponzi Logo

Ponzi Harga (PONZI)

Tidak tersenarai

1 PONZI ke USD Harga Langsung:

$0.00034154
$0.00034154$0.00034154
+1.20%1D
mexc
USD
Ponzi (PONZI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:51:19 (UTC+8)

Ponzi (PONZI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00033116
$ 0.00033116$ 0.00033116
24J Rendah
$ 0.00034519
$ 0.00034519$ 0.00034519
24J Tinggi

$ 0.00033116
$ 0.00033116$ 0.00033116

$ 0.00034519
$ 0.00034519$ 0.00034519

$ 0.02166713
$ 0.02166713$ 0.02166713

$ 0.00017731
$ 0.00017731$ 0.00017731

--

+1.28%

-2.67%

-2.67%

Ponzi (PONZI) harga masa nyata ialah $0.00034154. Sepanjang 24 jam yang lalu, PONZI didagangkan antara $ 0.00033116 rendah dan $ 0.00034519 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PONZI sepanjang masa ialah $ 0.02166713, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017731.

Dari segi prestasi jangka pendek, PONZI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.28% dalam 24 jam dan -2.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ponzi (PONZI) Maklumat Pasaran

$ 34.15K
$ 34.15K$ 34.15K

--
----

$ 34.15K
$ 34.15K$ 34.15K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Ponzi ialah $ 34.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PONZI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.15K.

Ponzi (PONZI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ponzi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ponzi kepada USD adalah $ +0.0000276226.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ponzi kepada USD adalah $ +0.0001131406.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ponzi kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.28%
30 Hari$ +0.0000276226+8.09%
60 Hari$ +0.0001131406+33.13%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Ponzi (PONZI)

Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation.

Ponzi (PONZI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Ponzi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ponzi (PONZI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ponzi (PONZI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ponzi.

Semak Ponzi ramalan harga sekarang!

PONZI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ponzi (PONZI)

Memahami tokenomik Ponzi (PONZI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PONZI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ponzi (PONZI)

Berapakah nilai Ponzi (PONZI) hari ini?
Harga langsung PONZI dalam USD ialah 0.00034154 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PONZI ke USD?
Harga semasa PONZI ke USD ialah $ 0.00034154. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ponzi?
Had pasaran untuk PONZI ialah $ 34.15K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PONZI?
Bekalan edaran PONZI ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PONZI?
PONZI mencapai harga ATH sebanyak 0.02166713 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PONZI?
PONZI melihat harga ATL sebanyak 0.00017731 USD.
Berapakah jumlah dagangan PONZI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PONZIialah -- USD.
Adakah PONZI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PONZI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PONZIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:51:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.