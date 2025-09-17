Ponzi (PONZI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00033116 24J Tinggi $ 0.00034519 Sepanjang Masa $ 0.02166713 Harga Terendah $ 0.00017731 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.28% Perubahan Harga (7D) -2.67%

Ponzi (PONZI) harga masa nyata ialah $0.00034154. Sepanjang 24 jam yang lalu, PONZI didagangkan antara $ 0.00033116 rendah dan $ 0.00034519 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PONZI sepanjang masa ialah $ 0.02166713, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017731.

Dari segi prestasi jangka pendek, PONZI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.28% dalam 24 jam dan -2.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ponzi (PONZI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.15K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.15K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Ponzi ialah $ 34.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PONZI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.15K.