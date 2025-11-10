Ponzimon Harga Hari Ini

Harga langsung Ponzimon (PONZI) hari ini ialah $ 0.00855677, dengan 14.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PONZI kepada USD penukaran adalah $ 0.00855677 setiap PONZI.

Ponzimon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,563, dengan bekalan edaran sebanyak 5.91M PONZI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PONZI didagangkan antara $ 0.00742256 (rendah) dan $ 0.0085691 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.519954, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00421223.

Dalam prestasi jangka pendek, PONZI dipindahkan +1.14% dalam sejam terakhir dan +21.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ponzimon (PONZI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.56K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.88K Bekalan Peredaran 5.91M Jumlah Bekalan 12,140,417.23641

Had Pasaran semasa Ponzimon ialah $ 50.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PONZI ialah 5.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12140417.23641. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.88K.