PooChain V2 Harga (POOP)

1 POOP ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.10%1D
USD
PooChain V2 (POOP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:15:08 (UTC+8)

PooChain V2 (POOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

+0.19%

+1.77%

+1.77%

PooChain V2 (POOP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POOP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POOP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POOP telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PooChain V2 (POOP) Maklumat Pasaran

$ 26.42K
$ 26.42K$ 26.42K

--
----

$ 26.42K
$ 26.42K$ 26.42K

999.78M
999.78M 999.78M

999,782,591.127502
999,782,591.127502 999,782,591.127502

Had Pasaran semasa PooChain V2 ialah $ 26.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POOP ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999782591.127502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.42K.

PooChain V2 (POOP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PooChain V2 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PooChain V2 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PooChain V2 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PooChain V2 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.19%
30 Hari$ 0-18.81%
60 Hari$ 0-59.01%
90 Hari$ 0--

Apakah itu PooChain V2 (POOP)

PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.

PooChain V2 (POOP) Sumber

Laman Web Rasmi

PooChain V2 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PooChain V2 (POOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PooChain V2 (POOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PooChain V2.

Semak PooChain V2 ramalan harga sekarang!

POOP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PooChain V2 (POOP)

Memahami tokenomik PooChain V2 (POOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PooChain V2 (POOP)

Berapakah nilai PooChain V2 (POOP) hari ini?
Harga langsung POOP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POOP ke USD?
Harga semasa POOP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PooChain V2?
Had pasaran untuk POOP ialah $ 26.42K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POOP?
Bekalan edaran POOP ialah 999.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POOP?
POOP mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POOP?
POOP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan POOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POOPialah -- USD.
Adakah POOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
POOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:15:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.