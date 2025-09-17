Poofcoin (POOFCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00012627$ 0.00012627 $ 0.00012627 Harga Terendah $ 0.00000439$ 0.00000439 $ 0.00000439 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +18.91% Perubahan Harga (7D) +18.91%

Poofcoin (POOFCOIN) harga masa nyata ialah $0.00000789. Sepanjang 24 jam yang lalu, POOFCOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POOFCOIN sepanjang masa ialah $ 0.00012627, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000439.

Dari segi prestasi jangka pendek, POOFCOIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poofcoin (POOFCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Bekalan Peredaran 999.07M 999.07M 999.07M Jumlah Bekalan 999,072,389.795453 999,072,389.795453 999,072,389.795453

Had Pasaran semasa Poofcoin ialah $ 7.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POOFCOIN ialah 999.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999072389.795453. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.89K.