Pooku ($POOKU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002229 $ 0.00002229 $ 0.00002229 24J Rendah $ 0.00002324 $ 0.00002324 $ 0.00002324 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002229$ 0.00002229 $ 0.00002229 24J Tinggi $ 0.00002324$ 0.00002324 $ 0.00002324 Sepanjang Masa $ 0.00430338$ 0.00430338 $ 0.00430338 Harga Terendah $ 0.00001103$ 0.00001103 $ 0.00001103 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) +6.97% Perubahan Harga (7D) +6.97%

Pooku ($POOKU) harga masa nyata ialah $0.00002238. Sepanjang 24 jam yang lalu, $POOKU didagangkan antara $ 0.00002229 rendah dan $ 0.00002324 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $POOKU sepanjang masa ialah $ 0.00430338, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001103.

Dari segi prestasi jangka pendek, $POOKU telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan +6.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pooku ($POOKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.52K$ 22.52K $ 22.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.52K$ 22.52K $ 22.52K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pooku ialah $ 22.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $POOKU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.52K.