PoolFans Harga Hari Ini

Harga langsung PoolFans (FANS) hari ini ialah $ 0.00000872, dengan 4.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa FANS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000872 setiap FANS.

PoolFans kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 872,579, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B FANS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FANS didagangkan antara $ 0.00000808 (rendah) dan $ 0.00000895 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001958, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000471.

Dalam prestasi jangka pendek, FANS dipindahkan -2.01% dalam sejam terakhir dan -16.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PoolFans (FANS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 872.58K$ 872.58K $ 872.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 872.58K$ 872.58K $ 872.58K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PoolFans ialah $ 872.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FANS ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.58K.