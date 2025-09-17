PoolTogether (POOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.242848 24J Tinggi $ 0.24655 Sepanjang Masa $ 53.98 Harga Terendah $ 0.172745 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -9.93%

PoolTogether (POOL) harga masa nyata ialah $0.245573. Sepanjang 24 jam yang lalu, POOL didagangkan antara $ 0.242848 rendah dan $ 0.24655 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POOL sepanjang masa ialah $ 53.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.172745.

Dari segi prestasi jangka pendek, POOL telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -9.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PoolTogether (POOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.76M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.46M Bekalan Peredaran 7.17M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa PoolTogether ialah $ 1.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POOL ialah 7.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.46M.