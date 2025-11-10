Poolz Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Poolz Finance (POOLX) hari ini ialah $ 0.184923, dengan 1.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POOLX kepada USD penukaran adalah $ 0.184923 setiap POOLX.

Poolz Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 967,924, dengan bekalan edaran sebanyak 5.23M POOLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POOLX didagangkan antara $ 0.184034 (rendah) dan $ 0.190371 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.18, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.155338.

Dalam prestasi jangka pendek, POOLX dipindahkan -1.26% dalam sejam terakhir dan -16.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Poolz Finance (POOLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 967.92K$ 967.92K $ 967.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 5.23M 5.23M 5.23M Jumlah Bekalan 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

