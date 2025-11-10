Tokenomik Poolz Finance (POOLX)

Tokenomik Poolz Finance (POOLX)

Lihat cerapan utama tentang Poolz Finance (POOLX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:32:02 (UTC+8)
USD

Poolz Finance (POOLX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Poolz Finance (POOLX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.00M
Jumlah Bekalan:
$ 5.50M
Bekalan Edaran:
$ 5.23M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.05M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7.18
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.155338
Harga Semasa:
$ 0.19409
Poolz Finance (POOLX) Maklumat

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

Laman Web Rasmi:
https://www.poolz.finance/
Kertas putih:
https://docs.poolz.finance/

Tokenomik Poolz Finance (POOLX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Poolz Finance (POOLX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token POOLX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token POOLX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik POOLX, terokai POOLX harga langsung token!

POOLX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju POOLX? Halaman ramalan harga POOLX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

