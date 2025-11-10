Poop Harga Hari Ini

Harga langsung Poop (POOP) hari ini ialah $ 0.01806407, dengan 1.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POOP kepada USD penukaran adalah $ 0.01806407 setiap POOP.

Poop kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,979,192, dengan bekalan edaran sebanyak 165.02M POOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POOP didagangkan antara $ 0.01750316 (rendah) dan $ 0.01820145 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.064116, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01223167.

Dalam prestasi jangka pendek, POOP dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +13.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Poop (POOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.05M$ 18.05M $ 18.05M Bekalan Peredaran 165.02M 165.02M 165.02M Jumlah Bekalan 999,998,351.803749 999,998,351.803749 999,998,351.803749

Had Pasaran semasa Poop ialah $ 2.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POOP ialah 165.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998351.803749. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.05M.