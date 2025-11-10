poop aura Harga Hari Ini

Harga langsung poop aura (POOP) hari ini ialah --, dengan 1.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POOP kepada USD penukaran adalah -- setiap POOP.

poop aura kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 422,719, dengan bekalan edaran sebanyak 999.71M POOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POOP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00305409, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POOP dipindahkan +2.17% dalam sejam terakhir dan -1.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

poop aura (POOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 422.72K$ 422.72K $ 422.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 422.72K$ 422.72K $ 422.72K Bekalan Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Jumlah Bekalan 999,711,719.621178 999,711,719.621178 999,711,719.621178

Had Pasaran semasa poop aura ialah $ 422.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POOP ialah 999.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999711719.621178. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 422.72K.