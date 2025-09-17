Poor Doge (PDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +0.91% Perubahan Harga (7D) -12.58% Perubahan Harga (7D) -12.58%

Poor Doge (PDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PDOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PDOGE telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan -12.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poor Doge (PDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 214.29K$ 214.29K $ 214.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 603.74K$ 603.74K $ 603.74K Bekalan Peredaran 734.17B 734.17B 734.17B Jumlah Bekalan 2,068,448,927,214.9229 2,068,448,927,214.9229 2,068,448,927,214.9229

Had Pasaran semasa Poor Doge ialah $ 214.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PDOGE ialah 734.17B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2068448927214.9229. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 603.74K.