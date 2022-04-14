Tokenomik Poor Doge (PDOGE)

Lihat cerapan utama tentang Poor Doge (PDOGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Poor Doge (PDOGE) Maklumat

Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE.

Laman Web Rasmi:
https://poordoge.net/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link

Poor Doge (PDOGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Poor Doge (PDOGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 217.39K
Jumlah Bekalan:
$ 2.07T
Bekalan Edaran:
$ 734.17B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 612.48K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Poor Doge (PDOGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Poor Doge (PDOGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PDOGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PDOGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PDOGE, terokai PDOGE harga langsung token!

PDOGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PDOGE? Halaman ramalan harga PDOGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.