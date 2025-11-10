BursaDEX+
Harga poors langsung hari ini ialah 0 USD.POORS modal pasaran ialah 67,726 USD. Jejaki masa nyata POORS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga poors langsung hari ini ialah 0 USD.POORS modal pasaran ialah 67,726 USD. Jejaki masa nyata POORS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai POORS

Maklumat Harga POORS

Apakah POORS

Tokenomik POORS

Ramalan Harga POORS

poors Harga (POORS)

1 POORS ke USD Harga Langsung:

--
----
+96.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
poors (POORS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:35:13 (UTC+8)

poors Harga Hari Ini

Harga langsung poors (POORS) hari ini ialah --, dengan 96.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POORS kepada USD penukaran adalah -- setiap POORS.

poors kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 67,726, dengan bekalan edaran sebanyak 996.88M POORS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POORS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POORS dipindahkan +10.41% dalam sejam terakhir dan +495.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

poors (POORS) Maklumat Pasaran

$ 67.73K
$ 67.73K$ 67.73K

--
----

$ 67.73K
$ 67.73K$ 67.73K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Had Pasaran semasa poors ialah $ 67.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POORS ialah 996.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996879962.5753491. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.73K.

poors Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+10.41%

+96.21%

+495.34%

+495.34%

poors (POORS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga poors kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga poors kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga poors kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga poors kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+96.21%
30 Hari$ 0+170.65%
60 Hari$ 0-2.91%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk poors

poors (POORS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POORS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
poors (POORS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga poors berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga poors yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk POORS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik poors Ramalan Harga.

Apakah itu poors (POORS)

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

poors (POORS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

