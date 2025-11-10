poors Harga Hari Ini

Harga langsung poors (POORS) hari ini ialah --, dengan 96.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POORS kepada USD penukaran adalah -- setiap POORS.

poors kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 67,726, dengan bekalan edaran sebanyak 996.88M POORS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POORS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POORS dipindahkan +10.41% dalam sejam terakhir dan +495.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

poors (POORS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.73K$ 67.73K $ 67.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.73K$ 67.73K $ 67.73K Bekalan Peredaran 996.88M 996.88M 996.88M Jumlah Bekalan 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Had Pasaran semasa poors ialah $ 67.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POORS ialah 996.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996879962.5753491. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.73K.