Popcorn (PCORN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00252989$ 0.00252989 $ 0.00252989 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.61% Perubahan Harga (1D) +1.15% Perubahan Harga (7D) +8.61% Perubahan Harga (7D) +8.61%

Popcorn (PCORN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PCORN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PCORN sepanjang masa ialah $ 0.00252989, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PCORN telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan +8.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Popcorn (PCORN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.50K$ 108.50K $ 108.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.50K$ 108.50K $ 108.50K Bekalan Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Popcorn ialah $ 108.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PCORN ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.50K.