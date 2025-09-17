POPDOG (POPDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02086186$ 0.02086186 $ 0.02086186 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) -1.30% Perubahan Harga (7D) +12.68% Perubahan Harga (7D) +12.68%

POPDOG (POPDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POPDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POPDOG sepanjang masa ialah $ 0.02086186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POPDOG telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, -1.30% dalam 24 jam dan +12.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

POPDOG (POPDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 731.75K$ 731.75K $ 731.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 731.75K$ 731.75K $ 731.75K Bekalan Peredaran 993.74M 993.74M 993.74M Jumlah Bekalan 993,739,584.0 993,739,584.0 993,739,584.0

Had Pasaran semasa POPDOG ialah $ 731.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POPDOG ialah 993.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993739584.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 731.75K.