POPEYE Logo

POPEYE Harga (POPEYE)

Tidak tersenarai

1 POPEYE ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.60%1D
USD
POPEYE (POPEYE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:15:22 (UTC+8)

POPEYE (POPEYE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.60%

-11.28%

-11.28%

POPEYE (POPEYE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POPEYE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POPEYE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POPEYE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.60% dalam 24 jam dan -11.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

POPEYE (POPEYE) Maklumat Pasaran

$ 21.57K
$ 21.57K$ 21.57K

--
----

$ 21.57K
$ 21.57K$ 21.57K

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,561.3039827
999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

Had Pasaran semasa POPEYE ialah $ 21.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POPEYE ialah 999.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999700561.3039827. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.57K.

POPEYE (POPEYE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga POPEYE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga POPEYE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga POPEYE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga POPEYE kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.60%
30 Hari$ 0-38.59%
60 Hari$ 0-23.37%
90 Hari$ 0--

Apakah itu POPEYE (POPEYE)

The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.

POPEYE (POPEYE) Sumber

Laman Web Rasmi

POPEYE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai POPEYE (POPEYE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset POPEYE (POPEYE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk POPEYE.

Semak POPEYE ramalan harga sekarang!

POPEYE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik POPEYE (POPEYE)

Memahami tokenomik POPEYE (POPEYE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POPEYE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai POPEYE (POPEYE)

Berapakah nilai POPEYE (POPEYE) hari ini?
Harga langsung POPEYE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POPEYE ke USD?
Harga semasa POPEYE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran POPEYE?
Had pasaran untuk POPEYE ialah $ 21.57K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POPEYE?
Bekalan edaran POPEYE ialah 999.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POPEYE?
POPEYE mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POPEYE?
POPEYE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan POPEYE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POPEYEialah -- USD.
Adakah POPEYE akan naik lebih tinggi tahun ini?
POPEYE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POPEYEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:15:22 (UTC+8)

