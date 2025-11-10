Popi Harga Hari Ini

Harga langsung Popi (POPI) hari ini ialah $ 0.00113752, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POPI kepada USD penukaran adalah $ 0.00113752 setiap POPI.

Popi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,139,561, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B POPI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POPI didagangkan antara $ 0.00111934 (rendah) dan $ 0.00116184 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00146295, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, POPI dipindahkan -0.65% dalam sejam terakhir dan -9.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Popi (POPI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Popi ialah $ 1.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POPI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14M.