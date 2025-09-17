Popo (POPO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00340483$ 0.00340483 $ 0.00340483 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.05% Perubahan Harga (1D) +3.32% Perubahan Harga (7D) +9.02% Perubahan Harga (7D) +9.02%

Popo (POPO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POPO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POPO sepanjang masa ialah $ 0.00340483, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POPO telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, +3.32% dalam 24 jam dan +9.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Popo (POPO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.59K$ 41.59K $ 41.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.59K$ 41.59K $ 41.59K Bekalan Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Jumlah Bekalan 999,637,851.464796 999,637,851.464796 999,637,851.464796

Had Pasaran semasa Popo ialah $ 41.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POPO ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999637851.464796. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.59K.