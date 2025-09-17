Popo The Frog (FROP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +8.94% Perubahan Harga (7D) +7.17% Perubahan Harga (7D) +7.17%

Popo The Frog (FROP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FROP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FROP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FROP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +8.94% dalam 24 jam dan +7.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Popo The Frog (FROP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Bekalan Peredaran 32.99B 32.99B 32.99B Jumlah Bekalan 32,988,112,886.0 32,988,112,886.0 32,988,112,886.0

Had Pasaran semasa Popo The Frog ialah $ 13.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FROP ialah 32.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 32988112886.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.61K.