Poppy Logo

Poppy Harga (POPPY)

Tidak tersenarai

1 POPPY ke USD Harga Langsung:

--
----
-3.30%1D
USD
Poppy (POPPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:13:28 (UTC+8)

Poppy (POPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008317
$ 0.00008317
24J Rendah
$ 0.00008828
$ 0.00008828
24J Tinggi

$ 0.00008317
$ 0.00008317

$ 0.00008828
$ 0.00008828

$ 0.01074525
$ 0.01074525

$ 0.00004572
$ 0.00004572

+1.02%

-2.88%

+17.61%

+17.61%

Poppy (POPPY) harga masa nyata ialah $0.00008486. Sepanjang 24 jam yang lalu, POPPY didagangkan antara $ 0.00008317 rendah dan $ 0.00008828 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POPPY sepanjang masa ialah $ 0.01074525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004572.

Dari segi prestasi jangka pendek, POPPY telah berubah sebanyak +1.02% sejak sejam yang lalu, -2.88% dalam 24 jam dan +17.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poppy (POPPY) Maklumat Pasaran

$ 84.44K
$ 84.44K

--
----

$ 84.44K
$ 84.44K

1000.00M
1000.00M

999,997,172.0
999,997,172.0

Had Pasaran semasa Poppy ialah $ 84.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POPPY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997172.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.44K.

Poppy (POPPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Poppy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Poppy kepada USD adalah $ +0.0000094167.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Poppy kepada USD adalah $ -0.0000111389.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Poppy kepada USD adalah $ -0.00003115627703663272.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.88%
30 Hari$ +0.0000094167+11.10%
60 Hari$ -0.0000111389-13.12%
90 Hari$ -0.00003115627703663272-26.85%

Apakah itu Poppy (POPPY)

Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.

Poppy (POPPY) Sumber

Laman Web Rasmi

Poppy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Poppy (POPPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Poppy (POPPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Poppy.

Semak Poppy ramalan harga sekarang!

POPPY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Poppy (POPPY)

Memahami tokenomik Poppy (POPPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POPPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Poppy (POPPY)

Berapakah nilai Poppy (POPPY) hari ini?
Harga langsung POPPY dalam USD ialah 0.00008486 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POPPY ke USD?
Harga semasa POPPY ke USD ialah $ 0.00008486. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Poppy?
Had pasaran untuk POPPY ialah $ 84.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POPPY?
Bekalan edaran POPPY ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POPPY?
POPPY mencapai harga ATH sebanyak 0.01074525 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POPPY?
POPPY melihat harga ATL sebanyak 0.00004572 USD.
Berapakah jumlah dagangan POPPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POPPYialah -- USD.
Adakah POPPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
POPPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POPPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:13:28 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.