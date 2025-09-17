Poppy (POPPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00008317 24J Tinggi $ 0.00008828 Sepanjang Masa $ 0.01074525 Harga Terendah $ 0.00004572 Perubahan Harga (1J) +1.02% Perubahan Harga (1D) -2.88% Perubahan Harga (7D) +17.61%

Poppy (POPPY) harga masa nyata ialah $0.00008486. Sepanjang 24 jam yang lalu, POPPY didagangkan antara $ 0.00008317 rendah dan $ 0.00008828 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POPPY sepanjang masa ialah $ 0.01074525, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004572.

Dari segi prestasi jangka pendek, POPPY telah berubah sebanyak +1.02% sejak sejam yang lalu, -2.88% dalam 24 jam dan +17.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poppy (POPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.44K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.44K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,172.0

Had Pasaran semasa Poppy ialah $ 84.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POPPY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997172.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.44K.