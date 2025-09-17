Popsicle Finance (ICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00476407 $ 0.00476407 $ 0.00476407 24J Rendah $ 0.298657 $ 0.298657 $ 0.298657 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00476407$ 0.00476407 $ 0.00476407 24J Tinggi $ 0.298657$ 0.298657 $ 0.298657 Sepanjang Masa $ 66.04$ 66.04 $ 66.04 Harga Terendah $ 0.00180241$ 0.00180241 $ 0.00180241 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +1.06% Perubahan Harga (7D) -96.06% Perubahan Harga (7D) -96.06%

Popsicle Finance (ICE) harga masa nyata ialah $0.00491961. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICE didagangkan antara $ 0.00476407 rendah dan $ 0.298657 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICE sepanjang masa ialah $ 66.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00180241.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICE telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +1.06% dalam 24 jam dan -96.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Popsicle Finance (ICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.85K$ 118.85K $ 118.85K Bekalan Peredaran 6.75M 6.75M 6.75M Jumlah Bekalan 24,157,859.0 24,157,859.0 24,157,859.0

Had Pasaran semasa Popsicle Finance ialah $ 33.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICE ialah 6.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24157859.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.85K.