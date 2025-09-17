Port Finance (PORT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00551332 $ 0.00551332 $ 0.00551332 24J Rendah $ 0.00630535 $ 0.00630535 $ 0.00630535 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00551332$ 0.00551332 $ 0.00551332 24J Tinggi $ 0.00630535$ 0.00630535 $ 0.00630535 Sepanjang Masa $ 15.21$ 15.21 $ 15.21 Harga Terendah $ 0.00189486$ 0.00189486 $ 0.00189486 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +8.25% Perubahan Harga (7D) +33.96% Perubahan Harga (7D) +33.96%

Port Finance (PORT) harga masa nyata ialah $0.00597333. Sepanjang 24 jam yang lalu, PORT didagangkan antara $ 0.00551332 rendah dan $ 0.00630535 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PORT sepanjang masa ialah $ 15.21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00189486.

Dari segi prestasi jangka pendek, PORT telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +8.25% dalam 24 jam dan +33.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Port Finance (PORT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 212.81K$ 212.81K $ 212.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 597.42K$ 597.42K $ 597.42K Bekalan Peredaran 35.62M 35.62M 35.62M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Port Finance ialah $ 212.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PORT ialah 35.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 597.42K.