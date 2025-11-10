Portals Harga Hari Ini

Harga langsung Portals (PORTALS) hari ini ialah $ 0.02437542, dengan 3.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PORTALS kepada USD penukaran adalah $ 0.02437542 setiap PORTALS.

Portals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,632,989, dengan bekalan edaran sebanyak 230.00M PORTALS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PORTALS didagangkan antara $ 0.02391216 (rendah) dan $ 0.02549211 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.269855, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01907706.

Dalam prestasi jangka pendek, PORTALS dipindahkan -0.02% dalam sejam terakhir dan +9.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Portals (PORTALS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.49M$ 24.49M $ 24.49M Bekalan Peredaran 230.00M 230.00M 230.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

