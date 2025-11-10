Tokenomik Portals (PORTALS)

Lihat cerapan utama tentang Portals (PORTALS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:13:06 (UTC+8)
Portals (PORTALS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Portals (PORTALS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.23M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 230.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.75M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.269855
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01907706
Harga Semasa:
$ 0.02268988
Portals (PORTALS) Maklumat

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

Laman Web Rasmi:
https://portalsfoundation.org/

Tokenomik Portals (PORTALS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Portals (PORTALS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PORTALS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PORTALS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PORTALS, terokai PORTALS harga langsung token!

PORTALS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PORTALS? Halaman ramalan harga PORTALS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

