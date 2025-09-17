PoSciDonDAO Token (SCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.605494 $ 0.605494 $ 0.605494 24J Rendah $ 0.637675 $ 0.637675 $ 0.637675 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.605494$ 0.605494 $ 0.605494 24J Tinggi $ 0.637675$ 0.637675 $ 0.637675 Sepanjang Masa $ 6.38$ 6.38 $ 6.38 Harga Terendah $ 0.404068$ 0.404068 $ 0.404068 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) -0.53% Perubahan Harga (7D) +15.40% Perubahan Harga (7D) +15.40%

PoSciDonDAO Token (SCI) harga masa nyata ialah $0.621291. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCI didagangkan antara $ 0.605494 rendah dan $ 0.637675 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCI sepanjang masa ialah $ 6.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.404068.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCI telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan +15.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PoSciDonDAO Token (SCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.75M$ 11.75M $ 11.75M Bekalan Peredaran 4.09M 4.09M 4.09M Jumlah Bekalan 18,910,000.0 18,910,000.0 18,910,000.0

Had Pasaran semasa PoSciDonDAO Token ialah $ 2.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCI ialah 4.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18910000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.75M.