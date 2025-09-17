Poseidon (POSEIDON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -0.82% Perubahan Harga (7D) -21.18% Perubahan Harga (7D) -21.18%

Poseidon (POSEIDON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POSEIDON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POSEIDON sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POSEIDON telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -0.82% dalam 24 jam dan -21.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poseidon (POSEIDON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,085.68 999,995,085.68 999,995,085.68

Had Pasaran semasa Poseidon ialah $ 27.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POSEIDON ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995085.68. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.62K.