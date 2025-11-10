BursaDEX+
Harga Position langsung hari ini ialah 0.00140268 USD.POSI modal pasaran ialah 85,087 USD. Jejaki masa nyata POSI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai POSI

Maklumat Harga POSI

Apakah POSI

Laman Web Rasmi POSI

Tokenomik POSI

Ramalan Harga POSI

Position Logo

Position Harga (POSI)

Tidak tersenarai

1 POSI ke USD Harga Langsung:

$0.00140021
$0.00140021
+0.90%1D
USD
Position (POSI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:11:05 (UTC+8)

Position Harga Hari Ini

Harga langsung Position (POSI) hari ini ialah $ 0.00140268, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POSI kepada USD penukaran adalah $ 0.00140268 setiap POSI.

Position kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 85,087, dengan bekalan edaran sebanyak 60.66M POSI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POSI didagangkan antara $ 0.00136351 (rendah) dan $ 0.00140815 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.85, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00126627.

Dalam prestasi jangka pendek, POSI dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -3.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Position (POSI) Maklumat Pasaran

$ 85.09K
$ 85.09K

--
--

$ 128.77K
$ 128.77K

60.66M
60.66M

91,800,000.0
91,800,000.0

Had Pasaran semasa Position ialah $ 85.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POSI ialah 60.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 91800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.77K.

Position Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00136351
$ 0.00136351
24J Rendah
$ 0.00140815
$ 0.00140815
24J Tinggi

$ 0.00136351
$ 0.00136351

$ 0.00140815
$ 0.00140815

$ 7.85
$ 7.85

$ 0.00126627
$ 0.00126627

+0.21%

+1.09%

-3.34%

-3.34%

Position (POSI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Position kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Position kepada USD adalah $ -0.0001970375.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Position kepada USD adalah $ -0.0002827404.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Position kepada USD adalah $ -0.0001991748618020284.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.09%
30 Hari$ -0.0001970375-14.04%
60 Hari$ -0.0002827404-20.15%
90 Hari$ -0.0001991748618020284-12.43%

Ramalan Harga untuk Position

Position (POSI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POSI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Position (POSI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Position berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Position (POSI)

Position Exchange is the new Decentralized Trading Protocol, powered by a vAMM and operating on Binance Smart Chain initially, aiming to bridge the gap between people and the cryptocurrency markets and enhance trading experiences.

The protocol offers easy and accessible Derivatives Trading in which users can trade Crypto Derivatives Products fully on-chain transparently and trustless, with high security, and privacy with a plan to expand into other assets in the future. The platform is designed to deliver all the advantages of Decentralized Finance whilst bringing the traditional Centralized Finance experience and tools onboard. To mention High leverage, low slippage, and low costs as well as limit orders all while solving the liquidity issue using the vAMM.

Moreover, Position Exchange's team designed a user-friendly and attractive interface allowing traders of all kinds to trade with ease. The platform is empowered by the POSI token, its native deflationary utility token serving as the backbone of its Ecosystem. Holders can benefit from multiple advantages and use POSI in the different developed features. Holders can Stake, Farm, and Cast NFTs to grow their POSI balance as well as participate in Position Exchange's governance and shape its future.

Position (POSI) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Position

Berapakah nilai 1 Position pada tahun 2030?
Jika Position berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Position berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:11:05 (UTC+8)

