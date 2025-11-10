Position Harga Hari Ini

Harga langsung Position (POSI) hari ini ialah $ 0.00140268, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POSI kepada USD penukaran adalah $ 0.00140268 setiap POSI.

Position kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 85,087, dengan bekalan edaran sebanyak 60.66M POSI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POSI didagangkan antara $ 0.00136351 (rendah) dan $ 0.00140815 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.85, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00126627.

Dalam prestasi jangka pendek, POSI dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -3.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Position (POSI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.09K$ 85.09K $ 85.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 128.77K$ 128.77K $ 128.77K Bekalan Peredaran 60.66M 60.66M 60.66M Jumlah Bekalan 91,800,000.0 91,800,000.0 91,800,000.0

Had Pasaran semasa Position ialah $ 85.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POSI ialah 60.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 91800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.77K.