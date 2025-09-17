POSTHUMAN (PHMN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 24J Rendah $ 4.44 $ 4.44 $ 4.44 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.33$ 4.33 $ 4.33 24J Tinggi $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 Sepanjang Masa $ 55.2$ 55.2 $ 55.2 Harga Terendah $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -3.76% Perubahan Harga (7D) -3.76%

POSTHUMAN (PHMN) harga masa nyata ialah $4.37. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHMN didagangkan antara $ 4.33 rendah dan $ 4.44 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHMN sepanjang masa ialah $ 55.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.96.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHMN telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -3.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

POSTHUMAN (PHMN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.26K$ 53.26K $ 53.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 288.74K$ 288.74K $ 288.74K Bekalan Peredaran 12.19K 12.19K 12.19K Jumlah Bekalan 66,072.0 66,072.0 66,072.0

Had Pasaran semasa POSTHUMAN ialah $ 53.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHMN ialah 12.19K, dengan jumlah bekalan sebanyak 66072.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 288.74K.