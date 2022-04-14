Tokenomik POSTHUMAN (PHMN)
POSTHUMAN (PHMN) Maklumat
The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators.
We're on the way of becoming the First Decentralized Validator!
It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com
Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us)
More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o
You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg
POSTHUMAN (PHMN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk POSTHUMAN (PHMN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik POSTHUMAN (PHMN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik POSTHUMAN (PHMN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PHMN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PHMN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PHMN, terokai PHMN harga langsung token!
PHMN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PHMN? Halaman ramalan harga PHMN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.