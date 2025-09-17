Potato (POTATO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5,637,867$ 5,637,867 $ 5,637,867 Harga Terendah $ 13,278.0$ 13,278.0 $ 13,278.0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.77% Perubahan Harga (7D) +4.77%

Potato (POTATO) harga masa nyata ialah $19,785.25. Sepanjang 24 jam yang lalu, POTATO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POTATO sepanjang masa ialah $ 5,637,867, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 13,278.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POTATO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Potato (POTATO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Bekalan Peredaran 1.00 1.00 1.00 Jumlah Bekalan 1.0 1.0 1.0

Had Pasaran semasa Potato ialah $ 19.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POTATO ialah 1.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.79K.