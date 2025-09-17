Pou (POU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.155827$ 0.155827 $ 0.155827 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -0.39% Perubahan Harga (7D) +6.56% Perubahan Harga (7D) +6.56%

Pou (POU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POU sepanjang masa ialah $ 0.155827, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POU telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan +6.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pou (POU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.49K$ 45.49K $ 45.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.49K$ 45.49K $ 45.49K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 99,999,137.39 99,999,137.39 99,999,137.39

Had Pasaran semasa Pou ialah $ 45.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POU ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999137.39. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.49K.