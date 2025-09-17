Povel Durev (DUREV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00941971 $ 0.00941971 $ 0.00941971 24J Rendah $ 0.00973325 $ 0.00973325 $ 0.00973325 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00941971$ 0.00941971 $ 0.00941971 24J Tinggi $ 0.00973325$ 0.00973325 $ 0.00973325 Sepanjang Masa $ 0.167897$ 0.167897 $ 0.167897 Harga Terendah $ 0.00393016$ 0.00393016 $ 0.00393016 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) -2.62% Perubahan Harga (7D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +2.86%

Povel Durev (DUREV) harga masa nyata ialah $0.00942213. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUREV didagangkan antara $ 0.00941971 rendah dan $ 0.00973325 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUREV sepanjang masa ialah $ 0.167897, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00393016.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUREV telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -2.62% dalam 24 jam dan +2.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Povel Durev (DUREV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 935.82K$ 935.82K $ 935.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 935.82K$ 935.82K $ 935.82K Bekalan Peredaran 99.33M 99.33M 99.33M Jumlah Bekalan 99,327,795.57 99,327,795.57 99,327,795.57

Had Pasaran semasa Povel Durev ialah $ 935.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUREV ialah 99.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99327795.57. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 935.82K.