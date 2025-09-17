Lagi Mengenai DUREV

Maklumat Harga DUREV

Laman Web Rasmi DUREV

Tokenomik DUREV

Ramalan Harga DUREV

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Povel Durev Logo

Povel Durev Harga (DUREV)

Tidak tersenarai

1 DUREV ke USD Harga Langsung:

$0.00942301
$0.00942301$0.00942301
-2.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Povel Durev (DUREV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:49:11 (UTC+8)

Povel Durev (DUREV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00941971
$ 0.00941971$ 0.00941971
24J Rendah
$ 0.00973325
$ 0.00973325$ 0.00973325
24J Tinggi

$ 0.00941971
$ 0.00941971$ 0.00941971

$ 0.00973325
$ 0.00973325$ 0.00973325

$ 0.167897
$ 0.167897$ 0.167897

$ 0.00393016
$ 0.00393016$ 0.00393016

-0.02%

-2.62%

+2.86%

+2.86%

Povel Durev (DUREV) harga masa nyata ialah $0.00942213. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUREV didagangkan antara $ 0.00941971 rendah dan $ 0.00973325 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUREV sepanjang masa ialah $ 0.167897, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00393016.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUREV telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -2.62% dalam 24 jam dan +2.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Povel Durev (DUREV) Maklumat Pasaran

$ 935.82K
$ 935.82K$ 935.82K

--
----

$ 935.82K
$ 935.82K$ 935.82K

99.33M
99.33M 99.33M

99,327,795.57
99,327,795.57 99,327,795.57

Had Pasaran semasa Povel Durev ialah $ 935.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUREV ialah 99.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99327795.57. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 935.82K.

Povel Durev (DUREV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Povel Durev kepada USD adalah $ -0.000254262287591919.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Povel Durev kepada USD adalah $ -0.0020201904.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Povel Durev kepada USD adalah $ +0.0048500828.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Povel Durev kepada USD adalah $ +0.004995165557418337.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000254262287591919-2.62%
30 Hari$ -0.0020201904-21.44%
60 Hari$ +0.0048500828+51.48%
90 Hari$ +0.004995165557418337+112.84%

Apakah itu Povel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Povel Durev (DUREV) Sumber

Laman Web Rasmi

Povel Durev Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Povel Durev (DUREV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Povel Durev (DUREV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Povel Durev.

Semak Povel Durev ramalan harga sekarang!

DUREV kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Povel Durev (DUREV)

Memahami tokenomik Povel Durev (DUREV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DUREV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Povel Durev (DUREV)

Berapakah nilai Povel Durev (DUREV) hari ini?
Harga langsung DUREV dalam USD ialah 0.00942213 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DUREV ke USD?
Harga semasa DUREV ke USD ialah $ 0.00942213. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Povel Durev?
Had pasaran untuk DUREV ialah $ 935.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DUREV?
Bekalan edaran DUREV ialah 99.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DUREV?
DUREV mencapai harga ATH sebanyak 0.167897 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DUREV?
DUREV melihat harga ATL sebanyak 0.00393016 USD.
Berapakah jumlah dagangan DUREV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DUREVialah -- USD.
Adakah DUREV akan naik lebih tinggi tahun ini?
DUREV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DUREVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:49:11 (UTC+8)

Povel Durev (DUREV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.