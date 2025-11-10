Power Play Harga Hari Ini

Harga langsung Power Play (POWER) hari ini ialah $ 0.00000823, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POWER kepada USD penukaran adalah $ 0.00000823 setiap POWER.

Power Play kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,228.76, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B POWER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POWER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0006774, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000504.

Dalam prestasi jangka pendek, POWER dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Power Play (POWER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Power Play ialah $ 8.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POWER ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.23K.