Apakah itu Powerledger (POWR)

Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network. The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger’s platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives. Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger’s approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger’s software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability.

Powerledger Ramalan Harga (USD)

POWR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Powerledger (POWR)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Powerledger (POWR) Berapakah nilai Powerledger (POWR) hari ini? Harga langsung POWR dalam USD ialah 0.164417 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa POWR ke USD? $ 0.164417 . Lihat Harga semasa POWR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Powerledger? Had pasaran untuk POWR ialah $ 87.06M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran POWR? Bekalan edaran POWR ialah 529.76M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POWR? POWR mencapai harga ATH sebanyak 1.89 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POWR? POWR melihat harga ATL sebanyak 0.03262537 USD . Berapakah jumlah dagangan POWR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POWRialah -- USD . Adakah POWR akan naik lebih tinggi tahun ini? POWR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POWRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Powerledger (POWR) Kemas Kini Industri Penting