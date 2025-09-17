Powerledger Harga (POWR)
Powerledger (POWR) harga masa nyata ialah $0.164417. Sepanjang 24 jam yang lalu, POWR didagangkan antara $ 0.159056 rendah dan $ 0.165204 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POWR sepanjang masa ialah $ 1.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03262537.
Dari segi prestasi jangka pendek, POWR telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +2.38% dalam 24 jam dan +0.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Powerledger ialah $ 87.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POWR ialah 529.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999506122.99937. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.25M.
Pada hari ini, perubahan harga Powerledger kepada USD adalah $ +0.00381477.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Powerledger kepada USD adalah $ -0.0046006836.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Powerledger kepada USD adalah $ -0.0180977573.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Powerledger kepada USD adalah $ +0.0111237328764506.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00381477
|+2.38%
|30 Hari
|$ -0.0046006836
|-2.79%
|60 Hari
|$ -0.0180977573
|-11.00%
|90 Hari
|$ +0.0111237328764506
|+7.26%
Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network. The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger’s platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives. Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger’s approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger’s software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
