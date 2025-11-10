Powerloom Harga Hari Ini

Harga langsung Powerloom (POWER) hari ini ialah $ 0.00351412, dengan 4.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POWER kepada USD penukaran adalah $ 0.00351412 setiap POWER.

Powerloom kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 550,738, dengan bekalan edaran sebanyak 156.77M POWER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POWER didagangkan antara $ 0.00332802 (rendah) dan $ 0.00351777 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.330112, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00296729.

Dalam prestasi jangka pendek, POWER dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan +1.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Powerloom (POWER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 550.74K$ 550.74K $ 550.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Bekalan Peredaran 156.77M 156.77M 156.77M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Powerloom ialah $ 550.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POWER ialah 156.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.51M.