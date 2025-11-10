Tokenomik Powerloom (POWER)

Lihat cerapan utama tentang Powerloom (POWER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:32:19 (UTC+8)
USD

Powerloom (POWER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Powerloom (POWER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 583.56K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 156.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.72M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.330112
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00296729
Harga Semasa:
$ 0.00373408
Powerloom (POWER) Maklumat

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

Laman Web Rasmi:
https://powerloom.network
Kertas putih:
https://docs.powerloom.io

Tokenomik Powerloom (POWER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Powerloom (POWER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token POWER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token POWER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik POWER, terokai POWER harga langsung token!

POWER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju POWER? Halaman ramalan harga POWER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

