Apakah itu PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

PowerPool Concentrated Voting Power Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PowerPool Concentrated Voting Power.

Semak PowerPool Concentrated Voting Power ramalan harga sekarang!

CVP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Memahami tokenomik PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CVP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Berapakah nilai PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) hari ini? Harga langsung CVP dalam USD ialah 0.00899325 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CVP ke USD? $ 0.00899325 . Lihat Harga semasa CVP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PowerPool Concentrated Voting Power? Had pasaran untuk CVP ialah $ 291.58K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CVP? Bekalan edaran CVP ialah 32.39M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CVP? CVP mencapai harga ATH sebanyak 17.27 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CVP? CVP melihat harga ATL sebanyak 0.0036564 USD . Berapakah jumlah dagangan CVP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CVPialah -- USD . Adakah CVP akan naik lebih tinggi tahun ini? CVP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CVPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Kemas Kini Industri Penting