Tokenomik PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Lihat cerapan utama tentang PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Maklumat

About PowerPool

PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future.

Transaction Execution as a Service

The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc.

How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem?

  • AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

  • Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

  • DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.

Laman Web Rasmi:
https://powerpool.finance
Kertas putih:
https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 293.84K
$ 293.84K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 32.39M
$ 32.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 907.22K
$ 907.22K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 17.27
$ 17.27
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0036564
$ 0.0036564
Harga Semasa:
$ 0.00907244
$ 0.00907244

Tokenomik PowerPool Concentrated Voting Power (CVP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CVP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CVP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CVP, terokai CVP harga langsung token!

CVP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CVP? Halaman ramalan harga CVP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

