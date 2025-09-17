PowerTrade Fuel (PTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01352058 $ 0.01352058 $ 0.01352058 24J Rendah $ 0.0136177 $ 0.0136177 $ 0.0136177 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01352058$ 0.01352058 $ 0.01352058 24J Tinggi $ 0.0136177$ 0.0136177 $ 0.0136177 Sepanjang Masa $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 Harga Terendah $ 0.00042331$ 0.00042331 $ 0.00042331 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -0.49% Perubahan Harga (7D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +0.19%

PowerTrade Fuel (PTF) harga masa nyata ialah $0.01354383. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTF didagangkan antara $ 0.01352058 rendah dan $ 0.0136177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTF sepanjang masa ialah $ 2.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00042331.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTF telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan +0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PowerTrade Fuel (PTF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 332.52K$ 332.52K $ 332.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Bekalan Peredaran 24.57M 24.57M 24.57M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa PowerTrade Fuel ialah $ 332.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTF ialah 24.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.41M.