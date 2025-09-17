Lagi Mengenai PTF

PowerTrade Fuel Harga (PTF)

1 PTF ke USD Harga Langsung:

$0.01358276
-0.20%1D
-0.20%1D
USD
PowerTrade Fuel (PTF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:13:45 (UTC+8)

PowerTrade Fuel (PTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01352058
$ 0.01352058$ 0.01352058
24J Rendah
$ 0.0136177
$ 0.0136177$ 0.0136177
24J Tinggi

$ 0.01352058
$ 0.01352058$ 0.01352058

$ 0.0136177
$ 0.0136177$ 0.0136177

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

$ 0.00042331
$ 0.00042331$ 0.00042331

-0.51%

-0.49%

+0.19%

+0.19%

PowerTrade Fuel (PTF) harga masa nyata ialah $0.01354383. Sepanjang 24 jam yang lalu, PTF didagangkan antara $ 0.01352058 rendah dan $ 0.0136177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PTF sepanjang masa ialah $ 2.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00042331.

Dari segi prestasi jangka pendek, PTF telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan +0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PowerTrade Fuel (PTF) Maklumat Pasaran

$ 332.52K
$ 332.52K$ 332.52K

--
----

$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M

24.57M
24.57M 24.57M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa PowerTrade Fuel ialah $ 332.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PTF ialah 24.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.41M.

PowerTrade Fuel (PTF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PowerTrade Fuel kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PowerTrade Fuel kepada USD adalah $ -0.0027415637.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PowerTrade Fuel kepada USD adalah $ -0.0004128321.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PowerTrade Fuel kepada USD adalah $ +0.004801355730679377.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.49%
30 Hari$ -0.0027415637-20.24%
60 Hari$ -0.0004128321-3.04%
90 Hari$ +0.004801355730679377+54.92%

Apakah itu PowerTrade Fuel (PTF)

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

PowerTrade Fuel (PTF) Sumber

Laman Web Rasmi

PowerTrade Fuel Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PowerTrade Fuel (PTF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PowerTrade Fuel (PTF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PowerTrade Fuel.

Semak PowerTrade Fuel ramalan harga sekarang!

PTF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PowerTrade Fuel (PTF)

Memahami tokenomik PowerTrade Fuel (PTF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PTF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PowerTrade Fuel (PTF)

Berapakah nilai PowerTrade Fuel (PTF) hari ini?
Harga langsung PTF dalam USD ialah 0.01354383 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PTF ke USD?
Harga semasa PTF ke USD ialah $ 0.01354383. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PowerTrade Fuel?
Had pasaran untuk PTF ialah $ 332.52K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PTF?
Bekalan edaran PTF ialah 24.57M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PTF?
PTF mencapai harga ATH sebanyak 2.67 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PTF?
PTF melihat harga ATL sebanyak 0.00042331 USD.
Berapakah jumlah dagangan PTF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PTFialah -- USD.
Adakah PTF akan naik lebih tinggi tahun ini?
PTF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PTFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:13:45 (UTC+8)

PowerTrade Fuel (PTF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

