POWSCHE (POWSCHE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00999643 $ 0.00999643 $ 0.00999643 24J Rendah $ 0.01035646 $ 0.01035646 $ 0.01035646 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00999643$ 0.00999643 $ 0.00999643 24J Tinggi $ 0.01035646$ 0.01035646 $ 0.01035646 Sepanjang Masa $ 0.13643$ 0.13643 $ 0.13643 Harga Terendah $ 0.00547514$ 0.00547514 $ 0.00547514 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +1.00% Perubahan Harga (7D) -17.98% Perubahan Harga (7D) -17.98%

POWSCHE (POWSCHE) harga masa nyata ialah $0.01012618. Sepanjang 24 jam yang lalu, POWSCHE didagangkan antara $ 0.00999643 rendah dan $ 0.01035646 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POWSCHE sepanjang masa ialah $ 0.13643, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00547514.

Dari segi prestasi jangka pendek, POWSCHE telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +1.00% dalam 24 jam dan -17.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

POWSCHE (POWSCHE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 99.88M 99.88M 99.88M Jumlah Bekalan 99,883,907.95837398 99,883,907.95837398 99,883,907.95837398

Had Pasaran semasa POWSCHE ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POWSCHE ialah 99.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99883907.95837398. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.