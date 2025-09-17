PPKAS (PPKAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00201751$ 0.00201751 $ 0.00201751 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.22% Perubahan Harga (1D) +11.38% Perubahan Harga (7D) +8.67% Perubahan Harga (7D) +8.67%

PPKAS (PPKAS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PPKAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PPKAS sepanjang masa ialah $ 0.00201751, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PPKAS telah berubah sebanyak +3.22% sejak sejam yang lalu, +11.38% dalam 24 jam dan +8.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PPKAS (PPKAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 651.39K$ 651.39K $ 651.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Bekalan Peredaran 777.04M 777.04M 777.04M Jumlah Bekalan 9,989,287,077.0 9,989,287,077.0 9,989,287,077.0

Had Pasaran semasa PPKAS ialah $ 651.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PPKAS ialah 777.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9989287077.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.37M.