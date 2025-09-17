Praist (PRAIST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00696197 Harga Terendah $ 0.00000939 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.75%

Praist (PRAIST) harga masa nyata ialah $0.00001964. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRAIST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRAIST sepanjang masa ialah $ 0.00696197, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000939.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRAIST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Praist (PRAIST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.63K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.63K Bekalan Peredaran 999.55M Jumlah Bekalan 999,549,461.836917

Had Pasaran semasa Praist ialah $ 19.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRAIST ialah 999.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999549461.836917. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.63K.