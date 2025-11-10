Praxis Harga Hari Ini

Harga langsung Praxis (PRXS) hari ini ialah $ 0.01366218, dengan 3.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRXS kepada USD penukaran adalah $ 0.01366218 setiap PRXS.

Praxis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,364,664, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M PRXS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRXS didagangkan antara $ 0.01298402 (rendah) dan $ 0.01417287 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.071311, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00293899.

Dalam prestasi jangka pendek, PRXS dipindahkan -0.17% dalam sejam terakhir dan -5.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Praxis (PRXS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Praxis ialah $ 1.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRXS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.36M.